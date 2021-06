Oslo Børs snur opp – Mohns medisinselskap stiger etter lovende forskningsresultater

Oslo Børs ligger på ettermiddagen opp 0,23 prosent til 1.129,4 poeng etter å ha falt i minus ved lunsjtider.

Dagens bevegelser

I morgentimene ble det kjent at Sævik-familiens Havila Holding har solgt 4,8 millioner aksjer i Axxis Geo Solutions til om lag 0,5 kroner pr. aksje. Det sender kursen opp, som ligger opp 18,0 prosent til 0,45 kroner.

Videokonferanseselskapet Cyviz har hoppet opp 21,9 prosent etter at selskapet ble valgt til ukens aksje:

Nordic Semiconductor faller om lag 1,6 prosent etter at SpareBank 1 Markets nedjusterte sin anbefaling på Nordic Semiconductor fra kjøp til nøytral. Ifølge TDN Direkt finner SpareBank1 det langsiktige investeringscaset i aksjen appellerende, men mener at den signifikante «outperformance» i kursutviklingen, og dermed den impliserte verdivurderingen, ikke er fordelaktig.

MPC Container Ships ligger opp 4,7 prosent på børsen etter at meglerhuset Pareto Securities oppjusterte sitt kursmål på aksjen fra 18 til 23 kroner pr. aksje. Fredag ettermiddag omsettes aksjen for 19,7 kroner.

Den Trond Mohn-dominerte BerGenBio -aksjen stiger ved lunsj til 4,1 prosent oppgang etter at selskapet meldte om lovende resultater fra forsøk med sin bemcentinib-medisin.

Cloudberry Clean Energy ligger opp 7,5 prosent etter at Pareto Securities løftet kursmålet. Meglerhuset ser et oppsidepotensial på over 80 prosent fra dagens kurs.

Gruveselskapet Nordic Mining har gjennom sitt heleide datterselskap Nordic Rutile inngått intensjonsavtaler med to ingeniørselskaper, opplyses det. Aksjen ligger opp 4,9 prosent.

Zalaris faller 7,7 prosent til 60,40 kroner etter at de i natt hentet 120 millioner. Emisjonskurs var satt til 60 kroner.

Malaysiske antikorrupsjonsmyndigheter har fredag tatt ut siktelse mot en direktør i Aker Solutions malaysiske datterselskap. Aksjen er ned 1,8 prosent.

Oljeprisen

Ved lunsjtider fredag ligger prisen på brent-olje på 72,80 dollar fatet, en oppgang på 0,6 prosent.

WTI-oljen ligger på sin side opp 0,7 prosent til 70,58 dollar.

Torsdag ettermiddag falt oljeprisen markant, etter det ble kjent at USA løfter sanksjonene mot tidligere iranske tjenestemenn og selskaper.

Ifølge TDN Direkt så markedet i en periode ut til å forveksle en rutinemessig gjennomgang av tidligere sanksjoner med fremgang i de pågående forhandlingene med landet, og oljemarkedene hentet seg inn etter kilder i det amerikanske handelsdepartementet bekreftet misforståelsen. USA og Iran har imidlertid fortsatt indirekte samtaler i Wien denne uken.