S&P 500 mot ny rekordnotering

Fire minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,1 prosent og står i 14.031,05 poeng mens Dow Jones står i 34.569,01 poeng etter en oppgang på 0,3 prosent.

S&P 500 stiger 0,2 prosent til 4.247,72 poeng og nærmer seg intradagrekorden på 4.249,49 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,45 prosent.

Spekulasjonsaksjen AMC troner høyt på vinnerlisten med en kursoppgang på 6,1 prosent.

Torsdag ble det kjent at kjerneinflasjonen i USA steg med 3,8 prosent regnet fra mai i fjor. Det var ventet en prisvekst på 3,5 prosent.

«Inflasjonsutviklingen har vært et tema i markedene en stund og det er en viss frykt for at oppgangen i inflasjonen ikke bare er midlertidig. Det kan i så fall føre til at Fed må sette opp rentene tidligere og mer enn ventet. Reaksjonene i markedene var likevel begrenset til tross for inflasjonsoverraskelsen», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Ifølge Roger Berntsen tror fremdeles de fleste investorer, i likhet med den amerikanske sentralbanken, at den høye prisstigningen vil være forbigående.