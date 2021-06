Hovedindeksen på Oslo Børs endte dagen med en oppgang på 0,16 prosent til 1.128,64 poeng fredag.

Oppgang

Teknologiselskapet Cyviz , som utvikler løsninger for videokonferanser, ble dagens børsvinner med en oppgang på 30,0 prosent. Aksjen ble omtalt i Finansavisens «ukens aksje», der det spås mangedobling i aksjen.

I morgentimene ble det kjent at Sævik-familiens Havila Holding har solgt 4,8 millioner aksjer i Axxis Geo Solutions til om lag 0,5 kroner pr. aksje. Det sendte kursen rett opp, og aksjen lå lenge på mer enn 20 prosent oppgang. Før stengetid falt imidlertid kursen noe, og aksjen endte opp 9,5 prosent.

MPC Container Ships endte opp 5,5 prosent på børsen etter at meglerhuset Pareto Securities oppjusterte sitt kursmål på aksjen fra 18 til 23 kroner pr. aksje. Aksjekursen stengte på 19,84 kroner.

Trond Mohns BerGenBio steg etter at selskapet meldte om lovende resultater fra forsøk med sin bemcentinib-medisin, men falt mot stengetid og endte opp 1,1 prosent.

Cloudberry Clean Energy steg 7,1 prosent etter at Pareto Securities løftet kursmålet. Meglerhuset ser et oppsidepotensial på over 80 prosent fra dagens kurs.

Gruveselskapet Nordic Mining har gjennom sitt heleide datterselskap Nordic Rutile inngått intensjonsavtaler med to ingeniørselskaper. Aksjen endte opp 4,5 prosent.

Nedgang

Nordic Semiconductor falt 1,8 prosent etter at SpareBank 1 Markets nedjusterte sin anbefaling på Nordic Semiconductor fra kjøp til nøytral.

Malaysiske antikorrupsjonsmyndigheter har fredag tatt ut siktelse mot en direktør i Aker Solutions malaysiske datterselskap. Aksjen falt 2,8 prosent på børsen fredag.

Zalaris endte dagen ned 8,0 prosent som følge av at de torsdag kveld hentet 120 millioner. Emisjonskurs var satt til 60 kroner.

Oljeprisen

Prisen på et fat nordsjøolje (brent spot) lå ved stengetid på Oslo Børs på 72,52 dollar, en oppgang på 0,2 prosent.

WTI-oljen steg 0,6 prosent til 70,46 dollar fatet.