Børsdebutant fyker rett opp på Oslo Børs

Oslo Børs stiger i åpningen mandag.

Etter 22 minutters handel står hovedindeksen i 1.138,95, opp 0,91 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen opp 0,84 prosent til 72,99 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,58 prosent til 71,20 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 72,52 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Lettelser av coronarestriksjoner løfter nå sentimentet. Denne uken vil investorene også følge samtalene knyttet til Irans atomavtale, noe som potensielt kan tillate løfting av sanksjoner fra USA. Ifølge TDN Direkt pekes det imidlertid på at den iranske viseutenriksministeren Abbas Araghchi har uttalt at det er tvilsomt at det vil bli landet noen avtale før det iranske presidentvalget 18. juni.

Det er ventet at Ebrahim Raisi vil erstatte Hassan Rouhani som president, hvor førstnevnte har uttalt at han vil fortsette forhandlingene dersom han blir valgt, men vil ikke behandle atomavtalen som noen viktig nasjonal sak.

Opp

Awilco LNG stiger 19,90 prosent til 2,35 kroner. Selskapet meldte etter børsslutt fredag at de har sikret seg nok en knallsterk kontrakt.

For Lytix Biopharma er det god stemning første dag på Euronext Growth. Børsdebutanten er nå opp 16,67 prosent til 21,00 kroner.

Aker Offshore Wind melder mandag at de sammen med BP og Statkraft nå skal danne et havvind-konsortium. Aksjen stiger nå 2,70 prosent til 6,54 kroner.