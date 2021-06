Rolig start på New York-børsen etter fredagens rekord

Tre minutter etter at handelen tok til på New York-børsen er Nasdaq-indeksen tilnærmet uforandret på 14.066,66 poeng mens Dow Jones står i 34.390,37 poeng etter en nedgang på 0,3 prosent. S&P 500 faller 0,1 prosent til 4.241,36 poeng.

Fredag satte S&P 500 ny rekord da indeksen sluttet på 4.247,44 poeng. Intradagrekorden på 4.249,74 poeng ble satt torsdag i forrige uke.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,47 prosent.

Denne uken mener tallknuserne i Handelsbanken at det blir særlig viktig å rette blikket mot rentemøtet i Fed, hvor vi også vil få oppdaterte prognoser.

«Som vanlig vil markedet se spesielt nøye på medlemmenes medianprognoser for nøkkelrenten fremover. Men det vil også være stor interesse rundt programmet for verdipapirkjøp. Så langt har medianen blant medlemmene vist uendret nøkkelrente ut hele prognoseperioden. Men det holder at kun to medlemmer oppjusterer sitt rentesyn for at medianprognosen skal indikere én renteheving i løpet av 2023», skriver Handelsbanken i en rapport mandag.

DNB Markets er overrasket over markedsutviklingen etter de uventet høye inflasjonstallene i USA torsdag i forrige uke.

«Etter at inflasjonen overrasket kraftig på oppsiden, steg det amerikanske aksjemarkedet til ny all-time-high. Samtidig falt renten på lange statsobligasjoner», skriver DNB Markets i en oppdatering.