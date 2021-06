Ny rekord for S&P 500

Da børsene stengte mandag i USA var Dow Jones ned 0,3 prosent til 34.394 poeng, mens S&P steg 0,2 poeng til 4.255 poeng og Nasdaq Composite endte opp 0,7 prosent til 14.174 poeng.

Fredag satte S&P 500 ny rekord da indeksen sluttet på 4.247,44 poeng, noe som innebærer at dagens oppgang til 4.255 poeng også er ny rekord. Dette var 29. gang i år S&P setter ny all time-high.



Teknologikjempene Apple, Amazon, Tesla og Facebook steg alle, men Apple var den eneste som klatret over 2 prosent. Tesla annonserte tidligere mandag at de vurderer å tillate handel med bitcoin igjen når den blir «grønnere», noe som gjorde at også at bitcoin hadde en god dag.

Novax' covid-vaksine, som er i fase 3-studier, har vist den er 90 prosent effektiv mot de dominerende variantene. Dette gjorde at selskapet steg umiddelbart etter børsåpning, men endte likevel ned 0,7 prosent.

Den amerikanske tiårsrenten endte på 1,5 prosent.