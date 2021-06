Investorene på Wall Street venter spent på onsdagens nyheter

Tre minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,3 prosent og står i 14.129,22 poeng mens Dow Jones står i 34.404,76 poeng, nesten uforandret fra mandag. S&P 500 faller 0,1 prosent til 4.252,08 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,50 prosent.

Makro

Nye tall viser at detaljhandelsomsetningen i USA falt 1,3 prosent på månedsbasis i mai. Eksklusive kjøretøysalg var den ned 0,7 prosent på månedsbasis. Det var dårligere enn forventet.

I juni endte Empire Manufacturing-indeksen, som er en av de regionale målingene av amerikanske innkjøpssjefers forventninger, på 17,4, mens det var ventet en indeks på 23,0. I mai økte produsentprisene (PPI) 0,8 prosent, mens det var ventet en økning på 0,6 prosent.

Fed

Markedet venter nå spent på Feds rentebeskjed onsdag.

«Som tidligere nevnt er det et flertall av analytikerne som nå tror at Fed vil oppjustere renteguidingen til en heving i 2023. Men merk at markedet allerede priser sannsynlighetsovervekt for en heving ved inngangen til 2023. Videre forventes det at Fed vil opprettholde nivået på verdipapirkjøpene,» skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Rekordjag

Rekordjaget på Wall Street fortsatte mandag, da både S&P 500 og Nasdaq-indeksen satte ny all-time high.

«Investorene satset med andre ord på vekstaksjene fremfor sykliske. Når det er sagt, de sykliske aksjene har gjort det vesentlig bedre enn alle andre annet så langt i år gitt høyere vekst- og inflasjonsimpulser i økonomien», skriver Roger Berntsen i tirsdagens rapport fra Nordnet.

Her finner du en oversikt over hvilke aksjer som er i størst shortskvis på Wall Street.