Spetalen-aksje falt tosifret etter aksjesalg

Hovedindeksen på Oslo Børs endte dagen ned 0,87 prosent til 1.128,03 poeng tirsdag.

Dagens bevegelser

Bergen Carbon Solutions endte dagen ned 15,0 prosent etter at Øystein Stray Spetalens Saga Pure solgte cirka 1,3 millioner aksjer i selskapet, verdt mer enn 60 millioner kroner.

Tekna Holding lå an til oppgang etter at selskapet meldte om en flerårig kontrakt med flyprodusenten Airbus for leveranse av titanpulver som tilsetningsstoff. Aksjen endte dog ned 2,0 prosent ved stengetid.

Eiendomsselskapet Black Sea Property og Bulgaria Eiendom Invest har inngått en intensjonsavtale om en betinget sammenslåing av de to selskapene. Black Sea Property-aksjen falt 7,5 prosent på børsen.

Børstungvekteren Nel endte dagen med en oppgang på 0,9 prosent, etter å ha steget opp mot syv prosent på formiddagen. Oppgangen kan skyldes at meglerhuset RBC tok opp dekning av aksjen med forventninger om en solid kursoppgang.

Equinor endte som dagens mest omsatte aksje, der aksjen falt 2,5 prosent. Selskapet meldte tirsdag at de nå satser på en raskere omstilling, og at investeringer i fornybar energi og lavkarbonløsninger innen 2030 vil utgjøre halvparten av de årlige bruttoinvesteringene.

Skipsreder Frode Teigens Belships har inngått avtale om kjøp av en ultramax bygget ved et japansk verft i 2015 gjennom en kontanttransaksjon. Aksjen endte opp 6,4 prosent.

Tor Olav Trøims Borr Drilling sikrer seg mer jobb i Mexico. Aksjen åpnet med oppgang, men har siden falt til en nedgang på 0,6 prosent.

Kalera meldte før stengetid på børsen at selskapet har problemer med vekstlysene i sitt nye anlegg i Atlanta. Aksjen endte med en oppgang på 4,1 prosent i løpet av dagen.

Dagens børsvinner ble oppdrettsselskapet Clean Seas Seafood, som steg 9,1 prosent, etterfulgt av Arctic Fish Holding, som steg 6,6.

Oljeprisen

Oljeprisen på et fat nordsjøolje (brent spot) ligger ved stengetid på Oslo Børs opp 1,0 prosent til 73,84 dollar.

WTI-oljen omsettes for 71,97 dollar, opp 1,1 prosent fra gårsdagen.