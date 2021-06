Straffes knallhardt etter at Sveaas lempet ut aksjer

- - - -

Onsdag peker pilen marginalt ned på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.127,30 poeng, ned 0,1 prosent. Det er så langt omsatt aksjer for 1,7 milliarder kroner.

Profilerte aksjer som Kahoot og Nel faller henholdsvis 3,8 prosent og 0,1 prosent mens Scatec stiger 3,6 prosent.

Et fat Nordsjøolje omsettes for 74,10 dollar, ned 0,1 prosent.

«Selv de som ikke investerer i energisektoren til vanlig satser på at oljeprisen vil fortsette å stige. Alle er veldig bull på oljeprisen», sier Edward Moya, senior markedsanalytiker i OANDA, til Reuters.

Tirsdag falt Equinor 2,5 prosent etter at selskapet arrangerte kapitalmarkedsdag. Onsdag nedgraderer Danske Bank Markets aksjen fra kjøp til hold samtidig som kursmålet kuttes fra 240 til 195 kroner. Samtidig velger Nordea Markets å heve sitt kursmål fra 200 til 210 kroner og opprettholde sin kjøpsanbefaling. Aksjen faller 0,9 prosent til 185,78 kroner.

Christen Sveaas har, gjennom sitt selskap Kistefos, solgt de 5,6 millioner aksjene han eide i Magnora. Det tilsvarer en eierandel på 9,7 prosent. Aksjene ble solgt til en kurs på 18 kroner stykket, hvilket betyr at han frigjorde litt over 100 millioner kroner. Aksjen faller 14,5 prosent til 18,04 kroner.

Pareto Securities oppgraderer Kongsberg Gruppen-aksjen til kjøp fra hold, og hever kursmålet fra 225 til 250 kroner, melder TDN Direkt. Meglerhuset peker på at ordreinngangen trolig blir påvirket av at ingen ny forsvarsordre er kunngjort, men at Kongsberg Gruppen fremdeles venter bestillinger fra både Tyskland og Qatar i 2021. Aksjen stiger 2,1 prosent til 219,40 kroner.

Tirsdag meldte Kalera at selskapets veksthus i Atlanta, Georgia har strømproblemer som påvirker vekstlysene. Det har fått følger for leveransene og gått ut over omsetningen i mai. Ifølge en børsmelding publisert tirsdag ettermiddag vil det også få følger for inntektene i juni og juli. Aksjen faller 3,9 prosent til 32 kroner.

Cyviz har landet nye kontrakter for 15 millioner kroner i Midtøsten. De nye kontraktene kommer både fra eksisterende kunder, samt nye kunder som ønsker å standardisere sine samhandlingsløsninger på Cyviz-teknologi. Aksjen stiger 4,1 prosent til 54,13 kroner.