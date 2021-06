Fed økte inflasjonsforventningen – sendte Wall Street rett ned

Den amerikanske sentralbanken kom onsdag med en ny rentebeslutning. Som ventet holdt den fast ved målet om en styringsrente mellom 0 til 0,25 prosent. Den store nyheten var imidlertid at Fed økte inflasjonsforventningen til 3,4 prosent – et helt prosentpoeng over forventningen i mars.

Den signaliserte også at en renteheving kan komme tidligere enn ventet. Nå ventes det to økninger i 2023. Det er en kraftig endring i forhold til den tidligere linjen om at en renteheving tidligst ville skje i 2024. Det forventet ikke markedene og responderte med blodrøde tall.

Blant de ledende indeksene gav det minst utslag på teknologiindeksen Nasdaq som sank med bare 0,24 prosent til 14.039. Den brede S&P 500-indeksen gikk ned med 0,54 prosent til 4.223. Vix-indeksen, som måler forventet volatilitet på S&P 500-indeksen de neste 30 dagene steg med 6,17 prosent til 18,07. Det er et tydelig signal på at det er økt risiko i markedene.

Størst nedgang hadde industriindeksen Dow Jones som i løpet av børsdagen falt med 0,77 prosent – over 260 poeng – til 34.033.

I løpet av dagen steg verdien av en Tesla-aksje med 0,92 prosent til 604 dollar. Facebook-aksjen sank med 1,68 prosent til 331 dollar. Ned gikk også Alphabet, som sank med 0,53 prosent til 2.415 dollar per aksje. Amazon steg med 0,95 prosent til 3.415 dollar. Microsoft dalte 0,38 prosent til 257 dollar aksjen.

Renten på den tiårige amerikanske statsobligasjonen gjorde det største hoppet på tre måneder, etter rentebeslutningen. Den klatret 7,4 basispunkter til 1,574 prosent.

I løpet av dagen steg verdien av et fat med nordsjøolje med 0,07 prosent, til 74,04 dollar fatet.