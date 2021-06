Asia faller etter Fed-avgjørelse

I Japan faller Nikkei 1,1 prosent, og den bredere Topix-indeksen er ned 0,6 prosent.

Shanghai Composite i Kina stiger 0,2 prosent, og Hang Seng i Hongkong er opp 0,3 prosent.

I Sør-Korea er Kospi ned 0,4 prosent, Sensex i India svekkes 0,3 prosent, og S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 0,2 prosent. Straits Times i Singapore er opp 0,3 prosent.

Børsene i Asia faller torsdag etter Feds melding om at målet for styringsrenten holdes ikke uventet på 0 til 0,25 prosent.

Tidligere var det antatt at en renteheving tidligst kan komme i 2024. Nå varsler Fed at det kan komme hele to rentehevinger et år tidligere, i 2023. Wall Street falt etter nyheten.

Australias jobbtall økte med 115.000 nyansettelser fra april til mai, ifølge myndigheter. Det var langt høyere enn estimerte 30.000 i en Reuters-avstemning. Likevel faller børsen.

Prisene for nye boliger i Kina steg 0,6 prosent på månedsbasis i mai. På årsbasis steg prisene med 4,9 prosent, etter en oppgang på 4,8 prosent måneden før.

Federal Reserve har altså fremskyndet tidslinjen for renteheving og har et såkalt «dot plot» for to hevinger i 2023.

– Det nye «dot plot» indikerer to rentehevinger i 2023, mot tidligere estimerte null. Det var en hawkish overraskelse, sier Ray Attrill, sjef for forex-strategi i National Australia Bank, i et notat.