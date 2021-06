Kriserammet aksje faller nær 60 prosent

Oslo Børs åpner rett ned torsdag etter Federal Reserves melding om raskere enn ventet renteheving.

Femten minutter etter handelen startet står hovedindeksen i 1.124,95 poeng, ned 0,33 prosent.

Oljeprisen

Brentoljen stiger 0,1 prosent til 73,92 dollar pr. fat torsdag, og WTI-oljen stiger likedan 0,1 prosent til 71,71 dollar pr. fat. Til sammenligning kostet et fat brentolje 74,28 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte onsdag.

Oljeprisene har imidlertid blitt presset noe ned etter press fra en sterkere dollar. Lagertall fra USA dempet imidlertid fallet.

– Fed var ventet å være defensive, men sendte en klar beskjed om at de er klare til å snakke om innskrenking av støttekjøp. Det betyr at dollaren blir sterkere, hvilket kan bety motvind for alle råvarer, sier Edward Moya, senioranalytiker i OANDA, i et notat.

EIA meldte imidlertid om at oljelagrene falt markant i forrige uke og at raffineriene økte produksjon til høyeste nivå siden januar 2020.

Bevegelser

Seismikkselskapet Axxis Geo Solutions faller nær 60 prosent torsdag. I går kveld sendte selskapet ut melding om at det nå har betalt tilbake det resterende lånet og påløpte renter under fra Eksportkreditt Norge, som var garantert av Danske Bank og GIEK.