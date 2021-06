Hydrogenaksje faller etter halvert kursmål

Oslo Børs går mot nedgang i lunsjtider torsdag. Hovedindeksen er ned 0,25 prosent til 1.125,74 poeng. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis har passert 1,67 milliarder kroner.

Dagen startet med fall rett ned etter Federal Reserves renteguiding onsdag kveld. Siden har indeksen falt ytterligere etter Norges Banks renteguiding, men fallet er nå avtagende.

Oljeprisene stiger. Brent-oljen er opp 0,6 prosent til 74,32 dollar fatet, WTI-oljen opp 0,7 prosent 72,11 dollar fatet. Equinor stiger 0,8 prosent til 185,66 kroner, mens Aker BP er opp 0,5 prosent til 277,80 kroner.

Panoro Energy stiger dessuten 4,2 prosent til 24,90 kroner etter en ny Danske Bank-analyse, der aksjen ventes å stige nye 50 prosent.

Blant andre tungvektere på Børsen er Scatec ned 5,2 prosent til 223,70 kroner.

Nel faller 4,4 prosent til 17,09 kroner. Arctic Securities har nå halvert kursmålet for hydrogenaksjen.

Kahoot er ned 3,6 prosent til 62,65 kroner, til tross for Nordeas kjøpsanbefaling denne uken.

DNB er derimot opp 2,6 prosent til 190,85 kroner etter å ha sikret seg tilstrekkelig antall aksjer i Sbanken for å kunne gjennomføre overtagelsen. Etter oppkjøpet har Arctic Securities dessuten gjenopptatt dekning av DNB-aksjen.

MPC Container Ships stiger også på høy omsetning. Containeraksjen er opp 5,3 prosent til 22,05 kroner. Pareto-analytiker mener det er et ikke-bærekraftig preg over markedet, men har samtidig gjentatt kjøpsanbefalingen for MPC.

Det er imidlertid nykommeren Måsøval som stiger mest. Aksjen er opp 12,5 prosent til 37,00 kroner. Oppdrettsselskapet har i forbindelse med børsnoteringen hentet 825 millioner kroner.

Elopak har også sin første dag på børs torsdag, men er noe ned i torsdagens handel. Med noteringen casher Andresen-familien inn mer enn 2,5 milliarder kroner.

Norsk Titanium er opp 10 prosent til 10,78 kroner. Tidligere denne uken meldte selskapet om ny kunde i sterkt voksende marked.

Axxis Geo Solutions er stadig kraftig ned på Oslo Børs. I lunsjtider er kursfallet 47,5 prosent til 17 øre. Seismikkselskapet meddelte onsdag at det har tilbakebetalt lån og renter til Eksportkreditt Norge og at det har sluttført et skipssalg.

Havila Shipping er ned 9,3 prosent til 2,92 kroner.

Cyviz faller 6,5 prosent til 50,50 kroner, etter at nye kontrakter i Midtøsten sendte aksjen opp 3,8 prosent onsdag.