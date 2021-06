Kort tid etter at handelen tok til på New York-børsen torsdag, var Nasdaq, Dow Jones og S&P 500 alle marginalt opp. I 18-tiden ser det imidlertid slik ut:

S&P 500 er ned 0,2 prosent til 4.214 poeng.

Nasdaq er opp 0,8 prosent til 14.144 poeng.

Dow Jones er ned 0,8 prosent til 33.740 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,51 prosent.

Onsdag endte S&P ned 0,5 prosent, Nasdaq ned 0,2 prosent og Dow Jones ned 0,8 prosent, etter Federal Reserves rentebeslutning og prognoser.

Fed

Den amerikanske sentralbanken valgte som ventet å la renten ligge på null da det ble avholdt denne uken. Samtidig ble inflasjonsforventningene kraftig oppjustert, noe som ga umiddelbare utslag i markedsrentene.

«Fed ser nå for seg to rentehevinger i 2023 fra tidligere en. Høyere markedsrenter er isolert sett negativt for aksjemarkedet da selskapenes fremtidige kontantstrømmer (reelle inntjening) blir mindre verdt når renten stiger», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Makro

412.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 12. juni, ifølge USAs arbeidsdepartement. Dette er 37.000 flere enn foregående uke, og det høyeste antallet på en måned. På forhånd var konsensus 359.000.

Antallet amerikanere som fortsetter å motta ledighetstrygd – såkalte continuing claims – var 3.518.000 pr. 5. juni. Konsensus her var på forhånd 3.430.000.

Torsdag har det også blitt kjent at Philly Fed-indeksen, som månedlig indikerer aktivitetsnivået både i næringslivet generelt og på fabrikkene i Philadelphia-regionen, endte på 30,7 poeng i juni, mot en ventet indeks på 31 poeng.

Indeksen for nye ordre falt med 10 poeng til 22,2 poeng. Over 36 prosent av firmaene rapporterte om en økning i antall nye ordrer denne måneden, ned fra 44 prosent i forrige måned.