Rett ned på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,7 prosent og står i 14.062,74 poeng mens Dow Jones står i 33.472,16 poeng etter en nedgang på 1,0 prosent. S&P 500 faller 0,9 prosent til 4.185,64 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,50 prosent.

Aksjer som Coinbase og GameStop faller henholdsvis 1,0 prosent og 1,2 prosent mens AMC stiger 3,2 prosent.

«Investorene i det amerikanske aksjemarkedet ble onsdag åpenbart ikke helt ferdige med å sortere ut forventede virkninger av sentralbankens budskap vedrørende tidsplan og utsikter for rente-, inflasjons- og stimuleringstiltak fremover. Press på råvareprisene og en reversert renteoppgang gjorde at dette i går tynget finans- og energisektorene, mens teknologisektoren på sin side fikk drahjelp av rentereverseringen», skriver DNB Markets i en oppdatering fredag.