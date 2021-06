Oljesmell på Oslo Børs

– De nedjusterer den forventede avkastningen innen fornybarporteføljen betydelig. Problemet til Equinor er at konkurransen er høy. Da blir avkastningen som den blir og verdiskapningen blir mindre, sa DNB Markets-analytiker Jon Masdal til Finansavisen.

eBay-oppkjøp i boks

Flere oljeserviceaksjer markerte seg negativt, deriblant BW Offshore etter at fall på 4,6 prosent. Aker og Aker Solutions falt pluss minus 4 prosent.

Blant øvrige tungvektere falt Kahoot og Scatec nærmere 3 prosent, Golden Ocean 3,4 prosent, mens DNB falt 1,1 prosent på dagens nest høyeste volum.

På den positive siden finner vi Adevinta, som steg 1,1 prosent til 164,30 kroner etter at østerrikske konkurransemyndigheter (FCA) har godkjent oppkjøpet av eBay Classifieds Group – mot at eBay selger seg ned til 33 prosent av Adevinta innen 18 måneder etter godkjennelsen.

REC Silicon steg 3,6 prosent, Tomra 2,5 prosent og Nel 0,7 prosent til 17,40 kroner.

Falt i fisk etter storsalg

I toppen av fredagens taperliste finner vi Norcod, som falt 7,9 prosent til 110,20 kroner etter at Isfjord Norway torsdag lyktes med å selge nær hele sin beholdning i selskapet til en dansk forvalter – med vesentlig rabatt. Totalt solgte Isfjord Norcod-aksjer for 103,4 millioner kroner.

Aksjen var på det laveste fredag omsatt for 99 kroner.

Golden Energy Offshore Services falt 7,5 prosent til 80 øre på dagen etter at aksjen steg over 10 prosent på en exit fra opplagsbøyene for skipet Energy Duchess.

Everfuel falt mest av alle, nærmere bestemt med 8,2 prosent til 67,50 kroner.

Doblingskandidat

Vinnerlisten toppes av Aqua Biotechnology, som avanserte 11,1 prosent til 17,95 kroner uten selskapsspesfikke nyheter.

Nærmest fulgte Aker Clean Hydrogen, som steg nye 9,5 prosent til 8,42 kroner dagen etter at Arctic Securities innledet dekning av aksjen med en kjøpsanbefaling og kursmål 17 kroner. Meglerhuset ser altså for seg en kursdobling – og vel så det – fra dagens nivåer.

Gentian Diagnostics klatret over 5 prosent til 57,60 kroner på meldingen om en langsiktig omsetningsambisjon på en milliard kroner.

Vi tar også med at Hexagon Purus steg 4,8 prosent til 33,80 kroner på ny kontrakt, mens Vow klatret 4 prosent til 36,70 kroner etter å har sikret en landbasert kontrakt i USA.