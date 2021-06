Verste uke for Dow Jones siden januar

Haukete signaler fra Federal Reserve tidligere denne uken har utløst rentefrykt på Wall Street, som etter å ha åpnet rett ned holdt seg godt inne i negativt terreng fredag.

Dow Jones endte ned 1,6 prosent og har med det sin verste uke siden januar, Nasdaq var ned 0,8 prosent, mens den bredere S&P 500-indeksen gikk tilbake 1,3 prosent.

Bank of America og JPMorgan Chase falt mer enn 2 prosent hver. Citigroup falt 1,7 prosent, og går på sin 12. dag på rad med fall.

Jerome Powell, sentralbanksjef i Federal reserve, har begynt snakket om å innskrenke støttekjøpene.

– Investorene kan tolke Feds haukete vending onsdag som et tegn på at amerikansk økonomi etter pandemien vil rammes hardere, sier Goldman Sachs’ Chris Hussey.

Renteøkning i 2022?

Sjefen for sentralbanken i St. Louis, Jim Bullard, bidro ikke til å senke rentefrykten da han i et CNBC-intervju fredag åpnet for en første renteøkning allerede neste år. Rentekomitéen i Fed serverte onsdag median-utsikter på opptil to renteøkninger i 2023 – etter å ha indikert i mars at ingen renteøkninger var på horisonten.

– Vi forventer et godt år, en god gjenåpning. Men dette er et større år enn vi har forventet, mer inflasjon enn vi har forventet. Jeg tror det er naturlig at vi heller oss litt mer mot den haukete siden her for å holde inflasjonspresset i sjakk, sa Bullard på CNBC-programmet Squawk Box.

«Investorene i det amerikanske aksjemarkedet ble onsdag åpenbart ikke helt ferdige med å sortere ut forventede virkninger av sentralbankens budskap vedrørende tidsplan og utsikter for rente-, inflasjons- og stimuleringstiltak fremover. Press på råvareprisene og en reversert renteoppgang gjorde at dette i går tynget finans- og energisektorene, mens teknologisektoren på sin side fikk drahjelp av rentereverseringen», skriver DNB Markets i en oppdatering fredag.