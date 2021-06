Aksjene som faller tungt på rød Oslo Børs

(Saken oppdateres)

Oslo Børs åpner ned mandag morgen.

Etter en times handel står hovedindeksen i 1.100,70, ned 0,54 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,1 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen opp 0,66 prosent til 73,70 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,71 prosent til 71,92 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 73,57 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Oljemarkedet fortsetter nå å prise inn en innhenting i global oljeetterspørsel, samtidig som investorene fortsatt holder et øye med samtalene knyttet til den iranske atomavtalen.

Equinor er nå ned 0,33 prosent til 172,38 kroner, mens Aker BP stiger 0,79 prosent til 267,90 kroner.

I rødt

Omtrent alle de mest omsatte aksjene faller mandag morgen.

Nordic Semiconductor er ned 3,86 prosent til 219,20 kroner, mens MPC Container Ships svekkes 2,29 prosent til 21,30 kroner.

Norwegian åpnet opp, men er nå ned 3,03 prosent til 9,91 kroner. Mandag morgen ble det kjent at Norwegian-sjef Jacob Schram slutter med umiddelbar virkning. Han blir nå erstattet av tidligere finansdirektør Geir Karlsen.

Dagens foreløpig største taper er Navamedic , som er ned 1,23 prosent til 24,10 kroner. Selskapet kunne før helgen melde at de har vunnet anbud om leveranse av antibiotika til norske sykehus.

Komplett har første noteringsdag, og er foreløpig ned 2,83 prosent til 58,30 kroner. Selskapet var før debuten priset til 4,3 milliarder kroner.

Opptur

Dagens foreløpig største vinner er Axxis Geo Solutions, med en oppgang på 12,48 prosent til 0,17 kroner.

Det nylig rekonstruerte seismikkselskapet falt i forrige uke voldsomme 60 prosent, etter nyheten om at det har betalt tilbake det resterende lånet og påløpte renter fra Eksportkreditt Norge samt sluttført et skipssalg.

Kahoot styrkes mandag morgen 0,25 prosent til 59,40 kroner, mens Scatec er opp 1,01 prosent til 221,10 kroner.

Seadrill klatrer 3,15 prosent til 1,90 kroner, og har på det meste vært omsatt for 2,00 kroner. Selskapet meldte fredag kveld at datterselskapet Seadrill New Finance nå er i fremskredne samtaler med kreditorer.

Også Everfuel styrkes. Selskapets HySynergy Phase II-elektrolysør under utvikling er en av seks prosjekter som er nominert av danske myndigheter for deltagelse i EUs støtteprogram IPCEI. Det sender aksjen opp 3,70 prosent til 70,00 kroner.