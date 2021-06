Krakk i kryptoaksje etter Kina-kaos

Én av dem er Trond Mohns nyeste satsing M Vest Water som i dag er opp 11,4 prosent.

I rødt

Kryptoselskapet Harmonychain faller tungt på børs i dag. Aksjen er i skrivende stund ned 22,9 prosent. Fallet kan forklares med at Kina nok en gang har slått ned på bitcoinmining i landet, hvilket har sendt bitcoinkursen ned 8 prosent.

Pareto Securities snur og anbefaler salg av kursrakett Nordic Semiconductor . Meglerhuset peker på enorm etterspørsel i selskapet første halvdel av året, men ser negativ vekst i andre halvår av flere grunner.

Kahoot faller mandag 0,25 prosent, men flere analytikere ser lysere tider for teknologiselskapet i andre halvdel av 2021 etter røde måneder på børs siden midt i januar.

Norwegian åpnet opp, men er nå ned 0,8 prosent. Mandag morgen ble det kjent at Norwegian-sjef Jacob Schram slutter med umiddelbar virkning. Han blir nå erstattet av tidligere finansdirektør Geir Karlsen.

ABG Sundal Collier tror den volatile flyyndlingen kan stige 50 prosent. «Nytt selskap, nytt case», innleder ABG analysen.

Navamedic faller 2,5 prosent til tross for at selskapet før helgen kunne melde at de har vunnet anbud om leveranse av antibiotika til norske sykehus.

Komplett har første noteringsdag, og er ned 3,6 prosent. Selskapet var før debuten priset til 4,3 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag opp 0,4 prosent til 73,54 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,4 prosent til 71,72 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 73,57 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Oljemarkedet fortsetter nå å prise inn en innhenting i global oljeetterspørsel, samtidig som investorene fortsatt holder et øye med samtalene knyttet til den iranske atomavtalen.

Equinor er nå ned 0,33 prosent til 172,38 kroner, mens Aker BP stiger 0,79 prosent til 267,90 kroner.