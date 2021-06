Nasdaq faller under 14.000

Fire minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen falt 0,3 prosent og står i 13.992,54 poeng mens Dow Jones står i 33.458,76 poeng etter en oppgang på 0,5 prosent. S&P 500 stiger 0,3 prosent til 4.177,37 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,47 prosent. På vinnerlisten finner vi AMC og GameStop som stiger henholdsvis 4,4 prosent og 1,3 prosent.

«Investorer verden over, inkludert de amerikanske, likte dårlig at den amerikanske sentralbanken hevet inflasjonsutsiktene og dermed også rentebanen onsdag. Selv om styringsrenten, eller Fed Funds Rate, står i null og første rentehevning er et godt stykke unna, betyr strategiendringen mye. Høyere renter er isolert sett negativt for aksjemarkedene, i alle fall på kort sikt», skriver Roger Berntsen i en rapport fra Nordnet.

Bitcoin faller 3,9 prosent til 32.502 dollar. På søndag ble flere dataanlegg som utvinner kryptovaluta i den kinesiske Sichuan-provinsen, stengt ned. Dette skjedde etter at myndighetene besluttet å stoppe utvinning i området, skriver CNBC.