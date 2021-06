Sterk start på uken på Wall Street

Dow Jones la på seg 586,89 poeng – opp 1,8 prosent – mandag til 33.876,97 poeng. Noe som gjorde det til den beste dagen for indeksen siden 5. mars. Oppturen kommer etter at indeksen hadde i forrige uke sin verste uke siden oktober, melder CNBC.

S&P 500 fikk også en rekyl på mandag etter nedturen forrige uke, og steg med 1,4 prosent til 4.224,79 poeng. Det er under 1 prosent fra all time-high.

Nasdaq Composite fikk en litt mer beskjeden opptur på 0,8 prosent til 14.141,48 poeng. Tesla falt mandag etter at nyheten om at tidligere toppsjef Jerome Guillen har solgt aksjer i elbilprodusenten for 274 millioner dollar siden siden 10. juni.

For reiselivsbransjen pekte pilene oppover, og både Norwegian Cruise Line og Boeing steg mer enn 3 prosent.

Legemiddelprodusenten Moderna steg 4,5 prosent mandag. Oppturen kommmer etter at Wall Street Journal meldte at selskapet planlegger å utvide produksjonen med to nye produksjonslinjer for produksjon av sprøyter for coronavaksinen.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten steg 4 poeng, opp til på 1,49 prosent.