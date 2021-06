Ved lunsjtider ligger hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,5 prosent til 1.121,8 poeng.

Dagens bevegelser

Norwegian ligger opp 9,3 prosent etter at det på mandag ble kjent at Norwegian-sjef Jacob Schram slutter med umiddelbar virkning , og blir erstattet av tidligere finansdirektør Geir Karlsen. ABG Sundal Collier rykket samtidig ut med en kjøpsanbefaling på aksjen. DNB Markets har på sin side analysert seg frem til en kjøpsanbefaling med et kursmål på 17 kroner. Det indikerer en oppside på om lag 60 prosent.

Kryptoaksjen Harmonychain falt kraftige 17,2 prosent mandag, og faller ytterligere 14,7 prosent tirsdag ettermiddag. Fallet kan forklares med at Kina nok en gang har slått ned på bitcoinmining i landet, noe som har sendt bitcoinkursen markant ned.

Targovax åpnet med en oppgang på over syv prosent ved børsåpning, men har siden roet seg til en oppgang på 3,9 prosent. I morges meldte selskapet at det nå har fått en ytterligere fast track-betegnelse fra amerikanske helsemyndigheter (FDA).

Exact Therapautics-aksjen leder an på børsen, mens Equinor er dagens mest omsatte aksje. Exact ligger opp 15,0 prosent og Equinor 1,4 prosent

Børsnykommeren Måsøval stiger 7,1 prosent tirsdag. Selskapet steg betydelig ved notering, men har de siste dagene kun sett en moderat oppgang.

Lifecare ligger opp 3,4 prosent etter at selskapet meldte at det forsterker nå sitt samarbeid med Bath University for å finne ytterligere kommersielle muligheter for Sencell-teknologien.

Kjell Inge Røkkes Aker Clean Hydrogen stiger 1,9 prosent etter oppdateringer rundt selskapets prosjekt i Berlevåg.

Oljeprisen

Ved lunsj omsettes et fat nordsjøolje (brent spot) for 74,38 dollar, en nedgang på 0,6 prosent i løpet av dagen.

I morgentimene nådde nordsjøoljen nivåer på over 75 dollar fatet, det høyeste nivået på to og et halvt år.

WTI-oljen omsettes for 72,62 dollar, ned 1,2 prosent.

Energiindeksen OBX Energy GR ligger ved lunsjtider opp 0,8 prosent. Indeksen tar for seg utvalgte energiselskaper som er notert på Oslo Børs.