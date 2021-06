Oppgang på Wall Street

Tirsdag ettermiddag åpnet Wall Street relativt flatt, der de toneangivende indeksene lå nesten dønn flatt. Etter noen timers handel stiger imidlertid indeksene.

Tirsdag kveld ser indeksene slik ut:

Den brede S&P 500-indeksen ligger opp 0,3 prosent.

Industritunge Dow Jones ligger opp 0,5 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq Composite ligger opp 0,1 prosent.

Tiåringen faller

Mandag droppet renten på tiårig stat i USA først ned til 1,35 prosent, før den la seg på 1,50 prosent ved stenging – det største gapet siden februar, noterer Bloomberg. Tirsdag ettermiddag har den imidlertid droppet igjen, og renten ligger på 1,469 prosent i øyeblikket.

Det skriver TDN Direkt i en kommentar tirsdag.

«Akkurat nå virker det som at vi veksler litt mellom at en eventuell renteoppgang tolkes som sunt, før det i neste øyeblikk anses som en festbrems», skriver makroanalytiker Oddmund Berg i DNB Markets.

Tirsdag holder Feds sentralbanksjef, Jerome Powell, innlegg for en underkomitè i Representantenes hus, og basert på allerede publiserte notater er det ventet at han gjentar forventingen om at inflasjonen vil komme ned mot Feds mål på to prosent etter hvert som de midlertidige problemene på tilbudssiden faser ut, noterer Berg ifølge TDN.

Samtidig har han mulighet til å skyve på investorers vekst-, rente,- og inflasjonsforventninger, skriver Bloomberg. «Powell bør være opptatt av ikke å vekke ytterligere markedsvolatilitet eller høyne inflasjonsforventningene», sier strateg i Commerzbank, Christoph Rieger, til samme nyhetsbyrå tirsdag.