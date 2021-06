Nasdaq til rekordnivå

Tirsdag steg alle de toneangivende indeksene, etter å ha åpnet opp fra start.

Den brede S&P 500 steg 0,51 prosent til 4.246,44.

Dow Jones stengte opp 0,20 prosent til 33.945,58.

Teknologitunge Nasdaq stengte på sin side opp 0,79 prosent til 14.253,27. Indeksen nådde dermed ny rekord.

Teknologigigantene steg tirsdag, inkludert Microsoft som steg 1,1 prosent. Facebook stengte opp 2,03 prosent prosent, mens Apple klatret 1,27 prosent. Google-eier Alphabet steg 0,43 prosent.



Oppgangen for Microsoft førte til at selskapet nådde en markedsverdi på 2.000 milliarder dollar for første gang.

Hentet penger - aksjen steg kraftig

Gamestop-aksjen steg ti prosent tirsdag, etter at selskapet hentet inn 1,13 milliarder dollar ved å selge fem millioner nye aksjer. Selskapet forteller at det vil bruke pengene på generelle selskapsformål og på vekst fremover.

Gamestop-aksjen har vært gjennom mye i 2021, og er hittil i år opp mer enn 1.000 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX, populært omtalt som fryktindeksen, falt 6,04 prosent til 16,81 punkter.

Gullprisen gikk ved stengetid for 1.779,10 dollar, ned 0,21 prosent.

Brent-oljen var ved stengetid opp 0,07 prosent til 74,88 dollar pr. fat, og amerikansk lettolje falt 0,85 prosent til 72,88 dollar pr fat.

Tiåringen falt 2,37 basispunkter til 1,475 prosent.