Oppkjøpsnyheter sender aksje opp 10 prosent

- - - - - -

Onsdag peker pilen opp på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.131,86 poeng, opp 0,7 prosent. Det er så langt omsatt aksjer for 1,75 milliarder kroner.

Et fat Nordsjøolje omsettes for 75,56 dollar, opp 1,2 prosent. Equinor stiger 1,4 prosent til 181,38 kroner mens Aker BP klatrer 1,2 prosent til 281 kroner.

Onsdag ble det kjent at Equinor-eierskapet flyttes ut av olje- og energidepartementet. Nærings- og fiskeridepartementet og næringsminister Iselin Nybø tar nå over.

Tirsdag kveld ble det kjent at MPC Container Ships har inngått en avtale om å kjøpe rederiet Songa Container for en samlet pris på 210,25 millioner dollar. For selgerne av Songa Container kan det etter Finansavisens beregninger bety en samlet gevinst på mellom 130 og 140 millioner dollar.

Clarksons Platou Securities oppjusterer kursmålet på MPC Container Ships til 31 kroner samtidig som kjøpsanbefalingen opprettholdes. Aksjen stiger 10,1 prosent til 24,10 kroner.

Norwegian stiger 6,4 prosent til 11,91 kroner på høyt volum. Mandag ble det kjent at Norwegian-sjef Jacob Schram slutter med umiddelbar virkning og blir erstattet av tidligere finansdirektør Geir Karlsen. Denne uken har også DNB Markets gått ut med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 17 kroner.

Bergen Carbon Solutions har inngått en intensjonsavtale med Yara for felles utvikling av karbonfangst og utnyttelse. De to partene vil umiddelbart gjennomføre en mulighetsstudie på Yaras industriområde på Herøya med mål om å inngå en endelig avtale høsten 2021. Bergen Carbon Solutions stiger 3,7 prosent til 51,30 kroner.

SpareBank 1 Markets er ute med en ny analyse av riggsektoren, og der holdes fortsatt Odfjell Drilling som favoritt blant de Oslo Børs-noterte riggselskapene. Kursmålet settes til 30 kroner.

– Det er ingen i denne industrien som er i nærheten av å være så billig på EV/EBITDA, sier SpareBank 1 Markets-analytiker Vidar Lyngvær. Aksjen stiger 1,8 prosent til 23,82 kroner.

Seadrill faller 2,3 prosent til 2,13 kroner. Analytiker Vidar Lyngvær sier til Finansavisen at han tror Seadrill kan være neste konsolideringskandidat i riggmarkedet.