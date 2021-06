Aksjene stiger på New York-børsen

USA- børsene åpner i grønt. Etter få minutters handel er Dow Jones, S&P 500 og Nasdaq opp 0,1 prosent.

Den amerikanske tiåringen handles nå til 1,48 prosent.

Nye nøkkeltall

USA hadde en driftsbalanse på -196 milliarder dollar i første kvartal, som var en svakere enn -175 milliarder i revidert fjerde kvartal. Samtidig var forventet underskudd i første kvartal -207 milliarder, ifølge analyseselskapet U.S. Bureau of Economic Analysis.

Underskuddet i første kvartal var 3,6 prosent av bruttonasjonalprodukt, opp fra 3,3 prosent i fjerdekvartal.

Midlertidig inflasjonspress

«Fed-sjef Powell greide i går å formidle et stramt nok budskap til ikke igjen å skyve på forventningene til tidspunkt for renteøkninger eller reduserte obligasjonskjøp, og investorene i det amerikanske aksjemarkedet lot seg samtidig også trekke i retning av synspunktet om at inflasjonspresset er midlertidig», skriver DNB Markets i en oppdatering onsdag.

Microsoft ble i går det andre selskapet til å passere 2 billioner dollar i markedsverdi, etter en oppgang på 1,1 prosent. I dag er aksjen videre opp 0,1 prosent i åpningsminuttene.