Wall Street endte relativt flatt etter renteoppdatering

De toneangivende indeksene på Wall Street steg forsiktig etter at den amerikanske sentralbanken FED dempet forventningene til en nærstående renteheving.

Ved stengetid endte indeksene slik:

Den brede S&P 500-indeksen endte med en nedgang på 0,1 prosent.

Industritunge Dow Jones endte ned 0,2 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq Composite endte opp 0,1 prosent.

Oljeprisen fikk et løft onsdag, og trakk med seg flere oljeaksjer oppover. Blant annet steg Exxon Mobil 0,77 prosent.

Tesla ble en av dagens vinnere og stengte opp 5,27 prosent. Sosiale medier-plattformen Twitter klatret 4,23 prosent.

Sportsutstyrsprodusenten Under Armour stengte opp 3,84 prosent. Meglerhuset Cowen hevet kursmålet på aksjen onsdag, og ser mer enn 50 prosent oppside i aksjen. Hittil i år har den steget 22,6 prosent.

Venter med renteheving

– Vi vil ikke heve renten forebyggende fordi vi frykter at inflasjonen muligens kommer. Vi vil vente på faktisk inflasjon eller andre ubalanser, sa sentralbanksjef Jerome Powell i Representantenes hus tirsdag.

Federal Reserves oppdaterte renteprognose forrige uke tilsier at de to første rentehevingene fra nær null kommer i 2023. Tidligere indikerte medlemmene av rentekomiteens individuelle spådommer («dot plots») at renten ikke ble satt opp før i 2024.

Mange andre sentralbanker ligger an til å ha satt opp renten før 2023.

Frykt, gull, olje og renter

VIX, populært omtalt som fryktindeksen, falt 3,00 prosent til 16,16 punkter.

Gullprisen gikk ved stengetid for 1.776,10 dollar, ned 0,07 prosent.

Brent-oljen var ved stengetid opp 0,88 prosent til 75,32 dollar pr. fat, og amerikansk lettolje steg 0,26 prosent til 73,25 dollar pr fat.

Tiåringen steg 1,86 basispunkter til 1,485 prosent.