Wall Street på vei mot nye rekorder

Amerikanske investorer lar seg fortsatt ikke skremme av høye multipler og all-time high-nivåer.

Med halve handelsdagen tilbakelagt ser det slik ut for nøkkelindeksene i New York:

S&P 500 stiger 0,5 prosent til 4.264 poeng. På det høyeste har indeksen stått i 4.271,20 poeng, som er ny rekord.

Nasdaq stiger 0,9 prosent til 14.395 poeng. På det høyeste har indeksen vært oppe i 14.408,70 poeng, som også er ny all-time high.

Dow Jones er 0,7 prosent opp til 34.107 poeng.

Nytt Tesla-hopp

Tesla er opp 5,3 prosent til 691 dollar etter en ny Twitter-melding fra Elon Musk. I tweeten antyder Musk planer om å børsnotere hans romsatsning Startlink om et par år når han mener omsetningen er relativt forutsigbar.

Tesla-aksjonærer vil få prioritet ved en emisjon i Starlink i forbindelse med en senere lansering, har Tesla-gründeren uttalt.

Alzheimer-gjennombrudd

Selskapet Eli Lilly har fått gjennombrudd status av FDA for deres behandling mot Alzheimer. Betegnelsen skal bidra til å fremskynde utviklingen og gjennomgangen av Eli Lillys eksperimentelle behandling.

Eli Lilly åpner stiger 6,8 prosent til snaut 232 dollar på nyheten.

FDA har den siste tiden mottatt mye kritikk etter å ha godkjent et lignende stoff fra Rival Bogen.

Nye BNP- og arbeidsmarkedstall i USA

Det var ventet at nye ordre for varige goder ville trekke tallene videre opp grunnet flaskehalser og leveranseproblemer for en rekke varer, deriblant mikroprosessorer.



Som forventet opplevde USA en sterk BNP-vekst i første kvarta l. Tallene som indikerer nye trygdesøkere var dårligere enn ventet.

Det er ingen nevneverdig reaksjon i statsrentene og den amerikanske tiåringen handles nå til 1,48 prosent.