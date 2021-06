Oslo Børs endte omtrent flatt torsdag, etter tre strake dager med oppgang. Hovedindeksen endte ned 0,06 prosent til 1.132,47 poeng. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis endte på 4,8 milliarder kroner.

Oljeprisene falt utover dagen. Ved børsslutt sto Brent-oljen i 75,08 dollar pr. fat, ned 0,4 prosent. WTI-oljen kostet 72,89 dollar pr. fat, ned 0,5 prosent. Ved børsslutt onsdag kostet Brent-oljen 75,72 dollar fatet. Equinor steg imidlertid 0,8 prosent til 182,56 kroner, mens Aker BP steg 0,3 prosent til 281,40 kroner.

SmartCraft hadde sin første dag på Oslo Børs torsdag, og debuterte med en kursoppgang på hele 26,0 prosent til 22,43 kroner. Før noteringen var programvareselskapet priset til 3,0 milliarder kroner, nå er markedsverdien 3,75 milliarder. Selskapet opererer innen oppdragskritisk programvare til byggebransjen i Norden.

Kahoot falt til slutt 4,4 prosent til 56,50 kroner etter investor Jan Haudemann-Andersens storsalg onsdag. Haudemann-Andersen har solgt 12 millioner aksjer til kurs 55,55 kroner, men SpareBank 1-analytiker Petter Kongslie peker på at det fortsatt gjenstår titalls millioner aksjer som trolig skal ut over tid.

Norwegian falt tilbake 6,8 prosent til 11,19 kroner etter de seneste dagenes oppgang. Torsdag er det blitt kjent at selskapet kan få 400 millioner kroner i gebyr fra Miljødirektoratet for ikke å ha levert klimakvoter for 2020. Onsdag og tirsdag steg flyaksjen 7,2 og 10,8 prosent, blant annet løftet av en positiv DNB Markets-analyse med kjøpsanbefaling.

Norsk Hydro endte opp 2,1 prosent til 54,30 kroner, etter oppjusteringer av kursmål fra både Goldman Sachs og Morgan Stanley.

MPC Container Ships fortsatte sin oppgang, på høy omsetning. Containerrederiet kjøper Songa Container for omtrent 1,8 milliarder kroner , og har i ettertid hintet om utbytte. Torsdag steg shippingaksjen 3,8 prosent til 25,80 kroner.

Nel endte opp 3,4 prosent til 18,56 kroner, etter å ha vært i minus tidligere på dagen. Hydrogenselskapet har torsdag meldt om en avtale for levering av hydrogenkompressorer , og tirsdag ble det kjent at selskapet skal være med på å utvikle et hydrogenanlegg med fire tungvektere.