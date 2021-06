, , , , , , , , , , ,

Oslo Børs stiger fra åpning fredags morgen.

Etter to timer står hovedindeksen i 1136,44 opp 0,35 prosent. Hittil er det omsatt aksjer for 1,217 milliarder kroner.

Oljeprisen

Nordsjøoljen ligger fredags morgen på 75,46 dollar fatet. WTI-oljen ligger på 73,14 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 75,72 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Equinor klatrer 1,30 prosent til 184,90 kroner. Aker BP stiger 0,82 prosent til 283,70 kroner.

Faller

SmartCraft debuterte på Oslo Børs i går med en oppgang på hele 26 prosent. Ved åpning fredag faller aksjen 4,15 til 21,50.

Dagens foreløpig største taper er Clean Seas Seafood. Den daler 11,11 prosent til 3,20. Den er imidlertid kun omsatt for 64 kroner.

Blant tungvekterne faller Nel 0,11 prosent til 18,54. Samtidig er Mowi ned 2,62 prosent til 222,70.

Stiger

Norwegian stiger 1,16 prosent til 11,32 kroner. Torsdag er det blitt kjent at selskapet kan få 400 millioner kroner i gebyr fra Miljødirektoratet for ikke å ha levert klimakvoter for 2020.



MPC Container klatrer med 4,26 prosent til 26,90. Containerrederiet kjøper Songa Container for omtrent 1,8 milliarder kroner , og har i ettertid hintet om utbytte.

Fredag morgen oppjusterte Pareto Securities kursmålet på aksjen til 30 kroner.

Golden Ocean stiger med 4,86 prosent til 93,80.

Kahoot stiger 1,77 prosent til 57,50. Onsdag ble det kjent at investor Jan Haudemann-Andersen har solgt unna 12 millioner aksjer i selskapet.

Kongsberg Automotive meldte fredag morgen at Frank Heffter er deres nye finansdirektør. Aksjen stiger med 1 prosent til 2,83.

Endúr klatrer 1,37 prosent til 1,03. Den siste måneden har Endúrs datterselskap Macron Gruppen vunnet kontrakter til en verdi på 53 millioner kroner.