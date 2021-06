Solaksje leder an på Oslo Børs

Oslo Børs ligger ved lunsjtider opp 0,3 prosent til 1.135,98 poeng.

Bevegelser

Norwegian stiger ved lunsj opp 2,0 prosent. Torsdag er det blitt kjent at selskapet kan få 400 millioner kroner i gebyr fra Miljødirektoratet for ikke å ha levert klimakvoter for 2020.

Solaksjen EAM Solar ligger foreløpig an til å bli dagens børsvinner, der aksjen stiger ti prosent.

Elop ligger opp 5,8 prosent etter at selskapet meldte at det har sikret en kontrakt med forsikringsselskapet Knif Trygghet Forsikring.

MPC Container Ships stiger 4,7 prosent til 27,05 kroner. Containerrederiet kjøper Songa Container for omtrent 1,8 milliarder kroner , og har i ettertid hintet om utbytte. Fredag morgen oppjusterte Pareto Securities kursmålet på aksjen til 30 kroner.

Kahoot stiger 0,9 prosent ved lunsj. Onsdag ble det kjent at investor Jan Haudemann-Andersen har solgt unna 12 millioner aksjer i selskapet.

Kongsberg Automotive meldte fredag morgen at Frank Heffter er deres nye finansdirektør. Aksjen stiger 1,2 prosent.

Endúr stiger 2,0 prosent ved lunsjtider. Den siste måneden har Endúrs datterselskap Macron Gruppen vunnet kontrakter til en verdi på 53 millioner kroner.

Oljeprisen

Ved lunsj omsettes et fat nordsjøolje (brent spot) for 75,30 dollar fatet, en nedgang på 0,3 prosent i løpet av dagen.

WTI-oljen omsettes for 73,02 dollar, ned 0,4 prosent.

Analytiker Helge Andre Martinsen i DNB skriver i en oljerapport fredag at markedet nå retter fokuset mot neste ukes OPEC-møte. Han skriver videre at meglerhuset venter at oljekartellet øker produksjonen med en halv million fat dagen i august, men understreker samtidig at det ikke vil være nok til å gjøre opp for den lave produksjonen, som vil si at oljelagrene vil fortsette å tømmes.