Mot beste uke siden april på Wall Street

Det ligger fortsatt an til oppgang på New York-børsen etter den positive åpningen. S&P 500-indeksen ligger an til å stenge til ny toppnotering, samt den sterkeste oppgangen på en uke siden april.

Ved halv 9-tiden er utviklingen slik:

Dow Jones er opp 0,70 prosent til 34.434,57 poeng.

S&P 500 stiger 0,30 prosent til 4.279,35 poeng.

Teknologitunge Nasdaq Composite er ned marginale 0,06 prosent til 14.361,17 poeng.

Comeback-uke

Etter at den amerikanske sentralbanken forrige uke antydet at renteheving kan komme tidligere enn ventet, med påfølgende fall i det amerikanske aksjemarkedet, har det vært comeback denne uken med flere toppnoteringer på løpende bånd.

Oppgangen kan blant annet forklares av en styrket utvikling i verdensøkonomien, samt optimisme for ny ekspansiv finanspolitikk. Det skriver The Wall Street Journal. Det pekes samtidig på at usikkerhet ut renteendringer og inflasjonsutvikling gjør at markedet blir mer volatilt.

Av enkeltaksjer utmerker Nike seg, etter at selskapet opplyste om rekordhøye salgstall for de tre siste månedene. Aksjen stiger 14,9 prosent.

Makro

Det private forbruket i USA var uendret på månedsbasis i mai. Ifølge TDN Direkt var det ventet en oppgang på 0,4 prosent. I samme periode falt de private inntektene 2 prosent mens det var ventet en nedgang på 2,5 prosent. I mai økte kjerne-PCE med 3,4 prosent på årsbasis, hvilket var i tråd med forventningene.

Joe Bidens pakke

Torsdag ble det politisk enighet knyttet til Joe Bidens infrastrukturplan på nesten 1.000 milliarder dollar.

«Pakken, som er langt mindre enn Bidens opprinnelige ambisjon, skal ikke finansieres med enda et hopp i statsgjelden. Den skal finansieres med ubrukte penger fra tidligere vedtatte pandemikrisetiltak, samt fra salg av strategiske oljereserver og forbedret skatteinnkreving. Det er likevel grunn til å tro at den vil gi positive impulser til økonomien i årene som kommer», skriver DNB Markets i en oppdatering fredag.