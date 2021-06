Ny rekord for 27. gang i år – forvalter sendte Kahoot opp

HRG

Hovedindeksen på Oslo Børs endte opp 0,7 prosent til 1.140,03 og ny all-time high for 27. gang i år fredag. Det ble omsatte aksjer for 4,4 milliarder kroner.

17 av de 20 mest omsatte aksjene steg. De tre aksjene som falt var Mow, Nordic Semicinductor og Orkla.

Equinor steg 1,4 prosent til 185,10 kroner og ble dagens mest omsatte aksje. Nel steg 1,8 prosent til 18,90 kroner, mens Kahoot! endte opp 2,8 prosent til 58,10 kroner.

Kahoot! snudde opp etter torsdagens smell, da det ble kjent at investor Jan Haudemann-Andersen hadde solgt unna 12 millioner aksjer i selskapet . Aksjen steg 2,8 prosent til 58,10 kroner fredag, på nyheten om at verdens største kapitalforvalter, BlackRock, hadde kjøpt 2,7 millioner aksjer i selskapet.

Oljeprisen var opp og da Oslo Børs stengte. Brent-oljen var opp 0,5 prosent til 75,90 dollar. Den amerikanske lettoljen var opp 0,9 prosent til 73,90 dollar.

Vinnere og tapere

Kryptoteknoloigselskapet Harmonychain ble dagens vinner, med en oppgang på 19,1 prosent til 1,25 kroner. Til tross for fredagens oppgang er aksjen ned 29,1 prosent sist uke.

Horisont Energi, med investor Øystein Stray Spetalen i spissen, falt 8,4 prosent til 40,20 kroner og ble dagens taper.

Golden Ocean steg 7,4 prosent til 96,1 kroner på høyere tørrbulkrater. Baltic Dry-indeksen steg 2,5 prosent og det var oppgang for alle delindeksene. Panamx steg 3,8 prosent, mens Capsixe steg 3,3 prosent.

MPC Container Ships steg 4,7 prosent til 27,0 kroner. Containerrederiet meldte tirsdag at det hadde kjøpt Songa Container for omtrent 1,8 milliarder kroner , og har i ettertid hintet om utbytte. Fredag morgen oppjusterte Pareto Securities kursmålet på aksjen til 30 kroner.

Norwegian endte opp 1,7 prosent til 11,38 kroner. Torsdag ble det kjent at selskapet kan få 400 millioner kroner i gebyr fra Miljødirektoratet for ikke å ha levert klimakvoter for 2020. Fredag fortalte styreleder i selskapet, Svein Harald Øygard, at første halvdel av sjefenes millionbonuser hadde blitt utbetalt.

Endúr var opp det meste av dagen, men endte ned 1,8 prosent til 1,0 kroner. Selskapet meldte fredag at Endúrs datterselskap Macron Gruppen vunnet kontrakter den siste måneden hadde vunnet kontrakter for 53 millioner kroner.

Fearnley Securities varslet etter stengetid at stabiliseringsperioden i M Vest Water var avsluttet, og at det ikke hadde blitt gjennomført noen stabiliseringstransaksjoner. Meglerhuset meldte også at for å tillate tilbakelevering av aksjer i selskapet, som ble lånt og overtildelt i tilbudet, har Fearnley utøvd greenshoe-opsjonen og vil tegne seg for 1,2 millioner nye aksjer i selskapet til kurs 12,50 kroner. De nye aksjene vil bli levert tilbake til långiverne M Vest Invest og Norwegian Water Technologies, heter det.

Oslo Børs meldte at aksjene i NattoPharma ASA vil bli strøket fra notering på Euronext Expand. I henhold til Regelbok II pkt. 2.11.2, har Oslo Børs den 25. juni 2021 fattet følgende vedtak: «Aksjene i NattoPharma ASA strykes fra notering på Euronext Expand fra og med 30. juni 2021. Siste noteringsdag vil være 29. juni 2021.