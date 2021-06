Ny toppnotering på Wall Street

Det endte med ny rekordnotering for S&P 500-indeksen og beste uke siden februar på New York-børsen fredag. Dette etter fornyet optimisme for både Bidens infrastrukturpakke.

Dow Jones var opp 0,70 prosent til 34.436,67 poeng.

S&P 500 steg 0,34 prosent til 4.280,79 poeng.

Teknologitunge Nasdaq Composite var ned marginale 0,06 prosent til 14.360,39 poeng.

Av enkeltaksjer utmerket Nike seg, etter å ha rapportert om sterk salgsvekst, og aksjen endte med oppgang på 15,4 prosent.

Bidens infrastrukturpakke

Torsdag ble det politisk enighet knyttet til Joe Bidens infrastrukturplan på nesten 1.000 milliarder dollar.

«Hvis infrastrukturplanen blir gjennomført vil den øke BNP med omtrent 1 prosent på topp i 2025-26», fremgikk det av et notat fra Evercore ISI Research, gjengitt av Financial Times.

Nyhetene om pakken var med på å styrke aksjer innenfor industri, energi og finans, og det er flere som poengterer dens betydning for videre optimisme.

«Pakken, som er langt mindre enn Bidens opprinnelige ambisjon, skal ikke finansieres med enda et hopp i statsgjelden. Den skal finansieres med ubrukte penger fra tidligere vedtatte pandemikrisetiltak, samt fra salg av strategiske oljereserver og forbedret skatteinnkreving. Det er likevel grunn til å tro at den vil gi positive impulser til økonomien i årene som kommer», skrev DNB Markets i en oppdatering fredag.

Makro

Det private forbruket i USA var uendret på månedsbasis i mai. Ifølge TDN Direkt var det ventet en oppgang på 0,4 prosent. I samme periode falt de private inntektene 2 prosent mens det var ventet en nedgang på 2,5 prosent.

I mai økte kjerne-PCE med 3,4 prosent på årsbasis, hvilket var i tråd med forventningene. Det var imidlertid den største oppgangen på årsbasis på 29 år.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 4,0 prosent til 15,33.

Gullprisen steg 0,1 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.778,80 dollar.

Nordsjøoljen steg 0,7 prosent til 76,08 dollar pr. fat.

3-måneders renten steg 0,8 basispunkter til 0,056 prosent.

Renten på 2-åringen steg 1,2 basispunkter til 0,278 prosent.

10-års renten steg 4,0 basispunkter til 1,533 prosent.

30-års renten hadde en oppgang på 5,6 basispunkter til 2,156 prosent.