Flatt på Asia-børsene - Hong Kong-handelen avbrutt av storm

I Japan er Nikkei ned 0,07 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,09 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,05 prosent, mens Hang Seng i Hong Kong klatrer 1,4 prosent.

Hong Kong-handelen ble avbrutt mandag morgen grunnet en stormvarsel i området. Handelen forventes å gjenopptas klokken 13.30 Hong Kong-tid.

I Sør-Korea er Kospi ned 0,1 prosent, Sensex i India er ned 0,05 prosent, og S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 0,08 prosent. Straits Times i Singapore stiger 0,25 prosent.

USA

Forrige fredag avsluttet de amerikanske børsene en opptursuke, etter en periode med fall grunnet spekulasjon rundt rentehevinger.

S&P 500-indeksen stengte rekordhøyt, drevet opp av opptur i både Nike og bankaksjer.

Trump hintet fredag til at han kom til å stille til valg igjen, da han talte under sitt første folkemøte siden han gikk av som president . Harvard-professor Lawrence Summers spår et turbulent marked fremover, grunnet økende inflasjon.