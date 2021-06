Oslo Børs åpner ned mandag morgen.

Etter 2 timer står hovedindeksen i 1.133,48, ned 0,58 prosent. Det er foreløpig omsatt aksjer for 1,3 milliarder kroner.

Oljepris

Brent spot er opp 0,61 prosent, og omsettes for 76,02 dollar fatet. WTI-oljen er uendret på 73,97 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 75,90 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Equinor er ned 1,15 prosent til 182,98 kroner. Aker BP er ned 1,76 prosent til 278,70 kroner.

Opp

MPC Container Ships endte fredag opp 4,7 prosent, mandag stiger den ytterligere med 3,89 prosent til 28,05 kroner. Containerrederiet meldte tirsdag at det hadde kjøpt Songa Container for omtrent 1,8 milliarder kroner , og har i ettertid hintet om utbytte. Fredag morgen oppjusterte Pareto Securities kursmålet på aksjen til 30 kroner. Totalt er aksjen opp 28,44 prosent denne uken, og 343 prosent hittil i år.

Norwegian styrkes også ytterligere, opp 0,88 prosent til 11,47 kroner. Torsdag ble det kjent at selskapet kan få 400 millioner kroner i gebyr fra Miljødirektoratet for ikke å ha levert klimakvoter for 2020.

Norsk Solar stiger 6,42 prosent til 9,79 kroner etter det ble kjent at de inngår en avtale i Brazil verdt 250 millioner kroner.

Orkla kunngjør at de kjøper opp den nederlandske pizzakjeden New York Pizza. Aksjen er svakt opp, 0,3 prosent til 87,78 kroner.

Ellers blant tungvekterne er REC Silicon opp 5,64 prosent og Nel opp 2,65 prosent, mens Golden Ocean Group er ned 2,24 prosent fra forrige ukes opptur.

Ned

Tine Wollebekk slutter etter fire år som sjef i Bank Norwegian, melder styret i Norwegian Finans Holding. Aksjen er ned svakt med 0,66 prosent til 97,15 kroner.

Belships er ned 5,48 prosent, etter Pareto nedjusterte kursmål i dag.