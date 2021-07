Oslo Børs i rødt – hydrogenaksje stiger etter ny kontrakt

, , , , ,

Ved lunsjtider faller hovedindeksen på Oslo Børs 0,28 prosent til 1.136,87. Det er foreløpig omsatt aksjer for 1,9 milliarder kroner.

Opp

Mandag meldte hydrogenselskapet Hynion at de har inngått en avtale med Greenlogix om å etablere et joint venture. Samarbeidet skal gjelde kommersialisering av ny produksjonsteknologi for hydrogen til Hynions hydrogenfyllestasjoner, samt for det som omtales som kommersielt attraktivt karbon. Aksjen stiger mandag 6,44 prosent.

Mandag opplyste Norbit at de skal levere SeaCOP-systemet til en hemmelig, statlig kunde i Europa. Kontrakten har en verdi på cirka 13 millioner kroner. Aksjen legger på seg 0,54 prosent.



MPC Container Ships stiger med 3,52 prosent til 28 kroner. Tirsdag meldte containerrederiet at det hadde kjøpt Songa Container for omtrent 1,8 milliarder kroner , i tillegg til å ha hintet om utbytte. Fredag oppjusterte Pareto Securities kursmålet på aksjen til 30 kroner. Denne uken er aksjen opp 28,44 prosent, og totalt 343 prosent hittil i år.

Norwegian legger på seg 1,51 prosent til 11,55 kroner. Torsdag ble det kjent at selskapet kan få 400 millioner kroner i gebyr fra Miljødirektoratet for ikke å ha levert klimakvoter for 2020.

Norsk Solar stiger 5,44 prosent til 9,69 kroner etter det ble kjent at de inngår en avtale i Brazil verdt 250 millioner kroner.

Orkla kunngjør at de kjøper opp den nederlandske pizzakjeden New York Pizza. Aksjen er svakt opp, 0,27 prosent til 87,76 kroner. Tungvekterne REC Silicon stiger 6,17 prosent og Nel opp 3,36 prosent.

Ned

Tine Wollebekk slutter etter fire år som sjef i Bank Norwegian, melder styret i Norwegian Finans Holding. Aksjen er ned svakt med 0,20 prosent til 97,60 kroner.

Belships er ned 6,16 prosent til 13,70 kroner, etter Pareto oppjusterte kursmålet i dag.

Mandag hevet Danske Bank kursmålet på DNB-aksjen fra 186 til 198 kroner og gjentar sin hold-anbefaling på aksjen. Aksjen faller 1,56 prosent til 195,10 kroner. Tungvekteren Golden Ocean Group er ned 1,93 prosent fra forrige ukes opptur.

Oljepris

Brent spot er opp 0,56 prosent, og omsettes for 75,99 dollar fatet. WTI-oljen er ned 0,05 prosent til 73,94 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 75,90 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Equinor er ned 1,24 prosent til 182,80 kroner. Aker BP er ned 1,83 prosent til 278,50 kroner.