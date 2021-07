Nye rekorder på New York-børsen

To minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,7 prosent og står i rekordhøye 14.457,70 poeng mens Dow Jones står i 34.391,49 poeng etter en nedgang på 0,1 prosent. S&P 500 stiger 0,2 prosent til rekordhøye 4.288,18 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,50 prosent.

Coinbase og AMC stiger henholdsvis 1,9 prosent og 1,4 prosent mens Boeing faller 1,1 prosent.

Nordnets Roger Berntsen skriver i en rapport at investorene venter på «månedens viktigste tall», hvilket er de amerikanske arbeidsledighetstallene som slippes fredag. Det er ventet at den positive trenden hva angår arbeidsledigheten i USA fortsetter.

Konsensus peker mot at 675.000 jobber ble skapt utenfor jordbrukssektoren i juni, noe som vil være opp fra 559.000 i mai. Ledigheten ventes å falle fra 5,8 til 5,7 prosent.

Analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities understreker i en oppdatering at hegdefondene er rekord «bullish» posisjonert, mens rentemarkedet og volatilitet peker mot høye skuldre i markedet.