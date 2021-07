Mandag opplyste Norbit at de skal levere SeaCOP-systemet til en hemmelig, statlig kunde i Europa. Kontrakten har en verdi på cirka 13 millioner kroner. Aksjen la på seg 0,81 prosent.

MPC Container Ships klatret med 3,70 prosent. Tirsdag meldte containerrederiet at det hadde kjøpt Songa Container for omtrent 1,8 milliarder kroner , i tillegg til å ha hintet om utbytte. Fredag oppjusterte Pareto Securities kursmålet på aksjen til 30 kroner. Denne uken er aksjen opp 28,44 prosent, og totalt 343 prosent hittil i år.

Norwegian la på seg 1,62 prosent til 11,56 kroner. Torsdag ble det kjent at selskapet kan få 400 millioner kroner i gebyr fra Miljødirektoratet for ikke å ha levert klimakvoter for 2020.

Norsk Solar steg med 5,44 prosent til 9,69 kroner etter det ble kjent at de inngår en avtale i Brazil verdt 250 millioner kroner.

REC Silicon steg i løpet av børsdagen med 6,3 prosent.

Kahoot endte dagen med en stigning på 4,30 prosent. Aksjen har dermed kommet seg etter fallet etter at Jan Haudemann-Andersen forrige uke solgte 12 millioner aksjer av sin beholdning i selskapet.

– Jan Haudemann-Andersen solgte for sent, skrev Trygve Hegnar på lederplass etter salget ble kjent.

Q-Free , leverandør av produkter og teknologiløsninger for veiavgifter og parkering, steg mandag 15,5 prosent uten at noen selskapsspesifikke nyheter bidro til oppgangen. Siste nytt fra selskapet kom tilbake i mai da et ikke navngitt amerikansk selskap ønsket å kjøpe 100 prosent av aksjene i selskapet. Rieber & Søn, største aksjonær i selskapet, avslo tilbudet på 14,40 kroner pr. aksje.

Ned

Tine Wollebekk slutter etter fire år som sjef i Bank Norwegian, meldte styret i Norwegian Finans Holding. Aksjen endte dagen med med en liten nedgang på 0,31 prosent.

Belships falt 7,53 prosent til 13,5 kroner, etter at Pareto nedjusterte anbefalingen.

Mandag hevet Danske Bank kursmålet på DNB-aksjen fra 186 til 198 kroner og gjentok sin hold-anbefaling på aksjen. Aksjen falt 2,25 prosent. Etter forrige ukes opptur var tungvekteren Golden Ocean Group ned 2,55 prosent.