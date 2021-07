Full fres og flere nye rekorder på Wall Street

De lange rentene falt og bidro til at investorene sendte en rekke, tunge aksjer til ny all-time high på børsene i New York mandag. Det ble også ny all-time for S&P 500 og Nasdaq.

S&P 500 steg 0,23 prosent til 4.290,58 og ny rekord for 32. gang i år, mens Nasdaq endte opp 0,98 prosent til 14.500,51 og ny rekordnotering for 18. gang i år.

Dow Jones falt imidlertid tilbake og nedgangen ble på 0,44 prosent til 34.283,14. 20 av de 30 aksjene i indeksen endte dagen i rødt.

Fallet i oljeprisen sendte Chevron ned 3,1 prosent, men Boeing falt mer og endte ned 3,4 prosent. American Express, Nike og Visa var også blant aksjene som trakk ned.

Tech viste vei

Tech-tungvekterne Intel, Apple, Microsoft og Amazon steg mer enn 1,0 prosent og var blant aksjene som trakk opp.

Microsoft steg 1,4 prosent til all-time high på 268,72 dollar. Det ble også ny all-time high for NVIDIA, Adobe, Costco, Target og Ebay.

Facebook steg 4,2 prosent, til 355,64 dollar, ny all-time high og en børsverdi som for første gang passerte 1.000 milliarder dollar (1.008), tilsvarende 8.578 milliarder kroner.

Oppgangen kom etter at dommer James Boasberg, U.S. District Court for the District of Columbia, avviste argumentene brukt i klagen om misbruk av markedsmakt fra Federal Trade Commision og 48 statsadvokater, dog ikke selve saken. FTC har nå 30 dager på seg til å anke og legge frem en endret klage.

Tesla steg 2,6 prosent til 688,86 dollar.

Fryktindeksen VIX steg 2,5 prosent til 16,01.

Oljeprisen falt

Etter å ha steget til det det høyeste siden oktober 2018 falt oljeprisen til det laveste på en uke mandag kveld, på frykt for at en ny coronavariant i Europa og Australia skal føre til mindre reise, lavere etterspørsel etter drivstoff og gi prispress på olje. Og samtidig venter traderne på en beslutning fra OPEC+ på produksjonsnivået fremover, skriver Marketwatch.

Brent for levering i september falt 1,6 prosent til 74,14 dollar, mens august-futures falt 2,0 prosent til 74,68 dollar. August-futures for den amerikanske lettoljen falt 1,5 prosent til 72,91 dollar. Bensinprisen i USA falt 2,1 prosent til 2,22 dollar pr. gallon (3,785 liter, som gir 5 kroner literen).

Rentene trakk ned

10-års renten falt 5,4 basispunkter til 1,47 prosent, mens 30-års renten falt 5,4 basispunkter til 2,10 prosent. 2-års renten falt 2,7 basispunkter til 0,25 prosent.

Gullprisen var opp 0,1 prosent til 1.779 dollar, mens bitcoin falt 1,1 prosent til 34.339 dollar.