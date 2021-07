Oslo Børs flater ut – aksje stiger tross storsalg

Oslo Børs flater ut tirsdag formiddag.

Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1129,6, opp 0,03 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,7 milliarder kroner.

Opp

Etter at Protector forsikring melder om å ha solgt samtlige aksjer, stiger Multiconsult 2,3 prosent og blir de mest omsatte aksjene til lunsj. Multiconsult har steget over 164 prosent de siste året.

Både Hydro og Yara stiger rund 0,3 prosent ved lunsjtider etter at DNB høyner kursmålet med 50 kroner i Yara og høyner kursmålet i Hydro.

Grieg Seafood bekrefter at de er i forhandlinger rundt salget av sin virksomhet på Shetland. Aksjen stiger videre og er opp 3,9 prosent til 81,60 kroner ved lunsjtider.

Belships meldte tirsdag morgen at selskapet har signert TC-kontrakter for fire skip. Aksjen stiger 1,5 prosent til 13,70 kroner på nyheten.

Spetalen-selskapet Saga Pure er opp 4,3 prosent etter fire timers handel, etter nyheter om at selskapet har kjøpt hydrogenselskapet Hyon.

Ellers blant de mest omsatte aksjene stiger Nel 4,9 prosent til 20,90 kroner.

Ned

Tirsdag morgen stupte kryptoaksjen HarmonyChain etter en nedslående melding mandag kveld. Chipene som skal brukes er langt lavere mindre effektive enn kommunisert. Styremedlem og NHH-professor forklarer at selskapet har flere bein å stå på og aksjen henter inn noe av tapet og er ned 48 prosent til 0,70 kroner ved lunsjtider.

Oljeselskapet Shelf Drilling faller videre til 2,6 prosent til 4,90 kroner, etter at det ble annonsert et innsidesalg i selskapet. Dette til tross for ar selskapet på melder om å ha sikret en kontrakt for boring av fem brønner i Nigeria.

Oljeprisen

Brent-oljen henter seg noe inn og ned 1 prosent til 73,82 dollar fatet til lunsj, mens WTI-oljen er ned 0,5 prosent til 72,4 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 75,28 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Equinor er opp 0,1 prosent til 181 kroner. Aker BP , som melder om å ha inngått forlik med Industri Energi, melder om er ned 0,1 prosent til 274,20 kroner.