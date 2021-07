Forsiktig oppgang på Wall Street

Mandag var det full fres på Wall Street, med ny all-time high for flere av de tunge aksjene, i tillegg til at både S&P 500 og Nasdaq gjorde nye rekordnoteringer for henholdsvis 32. og 18. gang i år. Også tirsdag åpner handelen opp, med unntak av Nasdaq som startet dagen ned 0,14 prosent, innen 10 minuter var gått hadde også Nasdaq

Etter ti minutters handel, klokken 15.40 norsk tid hadde de ledende indeksene utviklet seg slik:

Dow Jones opp 0,46 til 34,441, 99 poeng

S&P 500 opp 0,19 til 4.298,96 poeng

Nasdaq opp 0,04 prosent til 14.506,54 poeng



Før børsen åpnet var terminkontrakten på teknologitunge Nasdaq ned 0,2 prosent, mens S&P 500 beveget seg flatt, var Dow Jones-kontrakten opp nesten 0,3 prosent.

Utbyttefest, flykjøp og Tesla-nedjustering

Etter børsslutt mandag la flere av de amerikanske storbankene frem sine resultater for andre kvartal. Goldman Sachs, Bank of America, JPMorgan Chase, Morgan Stanley og Wells Fargo meldte alle at utbyttet nå skal økes.

Mandag meldte United Airlines selskapets hittil største bestilling av fly, antatt å ha en verdi på 30 milliarder dollar. I førhandlen utviklet imidlertid United Airlines-aksjen seg relativt flatt, mens flyprodusent Boeing var opp over 1 prosent.

Før handelsdagen i USA startet nedjusterte storbanken i UBS sitt kursmål på Tesla til 660 dollar pr. aksje, fra tidligere 730 dollar. Det sendte aksjen svakt ned, 0,52 prosent til 686 dollar i førhandelen.

Det kan også være verdt å få med seg at investeringsbanken Baird nå har droppet dekningen av Reddit-yndlingen GameStop.