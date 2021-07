Flat utvikling på Oslo Børs – kryptoaksje stupte over 50 prosent

(Saken oppdateres)

Oslo Børs hadde en flat utvikling tirsdag.

Hovedindeksen endte i 1.130,09 poeng, opp 0,07 prosent. Det ble omsatt aksjer for 4,9 milliarder.

Ned

Kryptoaksjen Harmonychain kollapset etter en nedslående melding mandag kveld. Chipene som skal brukes er langt lavere mindre effektive enn kommunisert. Aksjen endte ned 54,1 prosent.

Oljeselskapet Shelf Drilling falt 0,4 prosent til etter at det ble annonsert et innsidesalg i selskapet. Dette til tross for ar selskapet også meldte om å ha sikret en kontrakt for boring av fem brønner i Nigeria.

Oljeprisen

Brent-oljen henter seg inn tirsdag ettermiddag og er ved børsstengning ned 0,1 prosent til 74,47 dollar fatet. WTI-oljen snur opp 0,7 prosent til 73,26 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 75,28 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

«Fra et globalt perspektiv ser det ut som det er økende bekymringer over økningen av deltavarianten av COVID-19", sier StoneX analytiker Kevin Solomon.

Equinor er opp 0,6 prosent. Aker BP , som meldte om å ha inngått forlik med Industri Energi, melder om er ned 0,1 prosent.

Opp

ESG-aksjen Vow endte opp 1,7 prosent etter en melding om at de leverer anlegg til verdens største cruiseskip.

Grieg Seafood steg kraftig på et høyt volum etter å bekrefte at de er i forhandlinger rundt salget av sin virksomhet på Shetland. Aksjen endte opp 5,2 prosent.

Mest omsatt er Multiconsult som endte opp 3,2 prosent. Det til tross for at Protector forsikring melder om å ha solgt samtlige aksjer. Multiconsult har steget over 164 prosent de siste året.

Hydro endte opp 0,6 prosent etter DNB høynet kursmålet i Hydro.

Belships meldte tirsdag morgen at selskapet har signert TC-kontrakter for fire skip. Aksjen steg 1,5 prosent på nyheten.

Spetalen-selskapet Saga Pure er opp 1,9 prosent etter nyheter om at selskapet har kjøpt hydrogenselskapet Hyon.

Ellers blant de mest omsatte aksjene stiger Nel 7,8 prosent til 20,90 kroner.