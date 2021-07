Milliardsalg sender sjømataksje til værs

Onsdagen peker pilen ned på Oslo Børs. Ved lunsjtider står den i 1.120,9 poeng, ned 0,8 prosent for dagen. Så langt er det omsatt aksjer for 2,9 milliarder kroner.

Et fat Nordsjøolje omsettes onsdag ettermiddag for 74,86 dollar, opp 0,3 prosent. Equinor faller 0,3 prosent til 181,56 kroner mens Aker BP faller 0,3 prosent til 273,1 kroner.

Tirsdag kveld meldte Grieg Seafood at selskapet har inngått salgsavtale av sin virksomhet på Shetland. Grieg Seafood Hjaltland UK kjøpes opp av Scottish Sea Farms, som er eid 50/50 av Lerøy Seafood Group og SalMar. Kjøpsprisen er satt til 164 millioner britiske pund, tilsvarende 1,9 milliarder norske kroner. Onsdag stiger aksjen 8,5 prosent til 89,7 kroner.

Ved børsslutt tirsdag ble det meldt at OEP ITS Holding, som er storaksjonær i Crayon , ville selge mellom 6,7 og 8,4 millioner aksjer. Aksjene ble solgt til en kurs på 118 kroner stykket, som gir en samlet salgssum på 991,2 millioner kroner. Ved lunsjtider onsdag omsettes aksjen for 122,6 kroner, ned 10,5 prosent for dagen.

Tirsdag stupte Harmonychain -aksjen over 54 prosent etter en nedslående melding mandag kveld hvor det kom frem at chipene som skal brukes er langt mindre effektive enn kommunisert. Tirsdag kveld meldte selskapet at de jobber med å få ned kostnadene og gjøre produktene mer konkurransedyktige. Onsdag omsettes aksjen for 0,64 kroner, opp 2,9 prosent fra tirsdagens sluttkurs.

Alternus Energy , som eier og driver solparker i Nederland, Tyskland, Romania og Italia, har første handelsdag på Euronext Growth. Aksjen omsettes for 31,49 kroner, opp 12,,5 prosent fra åpning.

Quantafuel melder at prosjektgjennomføring ved anlegget i Skive vil bli utsatt fra slutten av tredje kvartal til midten av fjerde kvartal. Aksjen faller 7,2 prosent til 39,90 kroner.

Europris har inngått en avtale om å kjøpe 67 prosent av aksjene i Norges største nettbaserte leketøysbutikk, Lekekassen, for 545 millioner kroner. Aksjen er opp 4,8 prosent, til 54,15 kroner.