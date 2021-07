Wall Street snur – meme-aksje stiger etter rapport

Etter ti minutters handel står de tre ledende indeksene blandet på Wall Street.

S&P 500 er opp 0,04 prosent

er opp 0,04 prosent Nasdaq synker 0,11 prosent

synker 0,11 prosent Dow Jones Industrial Average er opp 0,20 prosent

Før åpning har vi fått tall fra ADP Employer Services som viser at antallet sysselsatte i den private sektoren i USA steg med 692.00 personer i juni, hvor det på forhånd var ventet en økning på 600.000 personer, ifølge TDN Direkt.

CNBC skriver onsdag at selv om avlesningen for juni lett slo estimatene, ble avlesningen fra mai revidert ned fra 978.000 til 886.000 personer.

Bevegelser

Husholdningsselskapet Bed Bath & Beyond rapporterte blandede resultater for første kvartal. Salget overgikk estimatene, men overskuddet bommet.

Kostnader knyttet til selskapets snuoperasjon, deriblant reklameutgifter, tok et jafs av marginene. Selskapet hever likevel sin inntektsguiding for helåret i forkant av skolestart-shopping.

Bed Bath & Beyond-aksjen gikk som en rakett i januar da småinvestorer på Reddit-forumet WallStreetBets kjørte aksjekursen. Selv om aksjen er ned over 40 prosent fra toppen under den heftigste handlingen er den opp 71 prosent siden nyttår. Aksjen stiger 2,2 prosent fra start.

ExxonMobil har onsdag annonsert at de har signert en avtale med Celanese for salget av deres Santopren-virksomhet for 1,15 milliarder dollar, ifølge TDN Direkt. Salget inkluderer to produksjonsfasiliteter i Florida og Wales, hvor salget er ventet å gjennomføres i fjerdekvartal 2021 gitt regulatorisk godkjennelse.

ExxonMobil-aksjen handles opp 0,3 prosent fra start onsdag.

Tre aksjer har første handelsdag på Wall Street i dag.

Det kinesisk-baserte haikeselskapet Didi Global hentet 4,4 milliarder dollar i en emisjon og aksjene koster 14 dollar pr. stykk. Det priser selskapet til rundt 73 milliarder dollar.

Annonseringsselskapet Taboola blir notert på Nasdaq etter fusjonen med børsskallet ION Acquisition.

Sikkerhetsselskapet Clear, som endte som nummer 19 på CNBCs topp 50-liste over disruptors («Forstyrrere»), hentet 400 millioner dollar i forbindelse med noteringen.