Det første halvåret i 2021 går sine siste timer i møte, og S&P 500 stengte like gjerne til ny toppnotering i anledningen. Overordnet har også utviklingen vært sterk, og S&P 500 åpnet i dag med en oppgang på 14 prosent så langt i år. I dag stengte de tre ledende indeksene slik:

Dow Jones var opp 0,60 prosent til 34.499,62 poeng.

S&P 500 steg 0,13 prosent til 4.297,32 poeng.

Teknologitunge Nasdaq Composite var ned 0,17 prosent til 14.503,95 poeng.

Varierte fremtidsutsikter

I takt med den gradvise normaliseringen i samfunnet, samtidig som rentene forblir lave, har det den siste perioden vært bekymringer for inflasjonsutsiktene. Jeff Kilburg, investeringsdirektør i Sanctuary Wealth, hevder imidlertid at dedikasjonen sentralbanken har til å støtte den økonomiske bedringen er viktigere enn frykten for inflasjon.

«Vi kan krangle så mye vi vil om inflasjonen, og vi kan krangle om hvilket mål vi benytter for inflasjon, men jeg tror at vi i bunn og grunn ser dedikasjonen sentralbanken har», hevdet Kilburg til nyhetsbyrået CNBC.



Optimistenes utsikter støttes også av historiske tall. Aldri har Dow Jones eller S&P 500 hatt en årlig nedgang etter tosifret prosentvis oppgang for det første halvåret. Det skriver nyhetsbyrået.

Det er imidlertid ikke bare gull og grønne skoger i sikte blant investorer. En undersøkelse av Deutsche Bank, gjengitt av The Wall Street Journal, viste at investorer ser høyere-enn-ventet inflasjon, nye COVID-19 varianter som i større grad forbigår vaksinene, samt eventuelle feilsteg av sentralbanken som de tre største risikofaktorene for markedsstabilitet.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 2,3 prosent til 15,66.

Gullprisen steg 0,5 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.771,90 dollar.

Nordsjøoljen steg 0,5 prosent til 75,13 dollar pr. fat.

3-måneders renten falt 0,3 basispunkter til 0,045 prosent.

Renten på 2-åringen krympet 1,2 basispunkter til 0,247 prosent.

10-års renten falt 3,0 basispunkter til 1,443 prosent.

30-års renten hadde en nedgang på 3,0 basispunkter til 2,057 prosent.