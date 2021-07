Rødt i Asia etter nøkkeltall

I Japan synker Nikkei 0,3 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,2 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,1 prosent, mens Hang Seng i Hong synker 0,6 prosent.

I Sør-Korea er Kospi ned 0,4 prosent, Sensex i India synker 0,1 prosent, mens S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 0,6 prosent. Straits Times i Singapore derimot stiger 0,1 prosent.

Aksjemarkedene i Asia falt torsdag etter at nye makrotall fra Kina ble publisert.

En privat undersøkelse som ble publisert torsdag viste at kinesiske fabrikkers aktivitetsvekst bremset i juni. Caixin / Markit Manufacturing Purchasing Managers 'Index for juni endte på 51.3 torsdag, som var lavere enn nivået i mai på 52.0.

PMI-industri for Kina var 51,3 poeng i juni, sammenlignet med 52,0 foregående måned, ifølge tall fra Caixin og Markit Economics.

Konsensusprognose fra Trading Economics viser at det var ventet en indeks på 51,8. En indeks på over 50 viser økende aktivitetsnivå i økonomien.

Endelig tall for PMI-indeks for industrisektoren i Japan i juni var 52,4, fra 53,0 foregående måned, ifølge data fra Jibun Bank og IHS Markit. Det foreløpige tallet for mai var 51,5.

Sentimentet blant Japans største produsenter var +14 i andre kvartal 2021, fra +5 poeng foregående kvartal. Det fremgår av Tankan-undersøkelsen gjennomført av den japanske sentralbanken.