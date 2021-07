Ny rekord på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen er Nasdaq-indeksen tilnærmet uforandret på 14.500,24 poeng mens Dow Jones står i 34.595,35 poeng etter en oppgang på 0,3 prosent. S&P 500 stiger 0,2 prosent til rekordhøye 4.307,49 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,46 prosent. Vix-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 2,2 prosent til 15,49 mens prisen på Bitcoin faller 2,8 prosent til 33.759 dollar.

– Tredje kvartal bruker å være volatilt. Prisingen er høy, men aksjer vinner «the ugly contest», og vi tror derfor det er best å være i markedet fremover, sier analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities til Finansavisen.

Antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd forrige uke var lavere enn ventet, rapporterte det amerikanske arbeidsdepartementet torsdag. Antall søkere var 364.000, hvilket er 25.000 mindre enn konsensusprognosen fra Trading Economics. Det er også en nedgang på 51.000 fra forrige ukes søkertall.

Sist gang tallet var så lavt var uken før pandemien og de påfølgende restriksjonene inntraff økonomien for fullt, skriver CNBC.

Oppdatert klokken 15:50: Endelig tall for innkjøpssjefsindeksen for industrien i USA (PMI) endte på 62,1 i juni mens det var ventet en indeks på 62,6.