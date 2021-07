Pen oppgang på børsen, men shipping-rakett så rødt

Blant øvrige tungvektere steg Nordic Semiconductor 2,3 prosent til 223,20 kroner etter at DNB Markets der har oppjustert kursmålet.

Stusser på Elkem-exit

Mowi utmerket seg positivt med 2,8 prosent opptur til 225,10 kroner etter refinansiering, mens Aker trakk opp 3,3 prosent til 656 kroner. Kepler Cheuvreux har nedjustert kursmålet, men beholder sin kjøpsanbefaling.

Elkem ble straffet med 5,7 prosent kursfall til 29,54 kroner etter toppsjefens umiddelbare avgang onsdag. Flere investorer, deriblant storaksjonær Jan Petter Sissener, stusser på nyheten og ønsker forklaring på avgangen.

Crayon Group Holding har landet en obligasjon på 1,8 milliarder kroner etter å ha lagt inn et bud på 100 prosent av aksjene i australske Rhipe. Aksjen endte ned 5,7 prosent til 118,70 kroner.

Fusjon ga små bølger

Torsdag morgen ble det kjent at AF Gruppen og Aker Solutions har signert en intensjonsavtale om å slå sammen sine offshore decom-virksomheter til et 50/50-eid selskap som etter planen skal bli en ledende global aktør for miljøvennlig resirkulering av offshoreinstallasjoner.

Meldingen bidro ikke til de store kursmessige bølgene. Aker Solutions steg 0,8 prosent til 16,15 kroner, mens AF Gruppen gikk tilbake 1,8 prosent til 186,40 kroner.

Sistnevnte omtales uansett som et kvalitetsselskap av Pareto, og tas inn i månedsporteføljen.

Lukter gull i rigg

Vinnerlisten toppes av Black Sea Property, som steg 38 prosent til 2,76 kroner i kjølvannet av at fusjonen med Bulgaria Eiendom Invest ble enstemmig godkjent på onsdagens generalforsamling.

Nærmest fulgte Seadrill med 22,7 prosent oppgang til 3,10 kroner. Finansavisen skrev torsdag at Frederik W. Mohn lukter gull i rigg. etter å ha hamstret Transocean-aksjer i løpet av juni.

Blant andre vinnere var Cambi, som steg 7,4 prosent til 15,68 kroner på kontrakt, Cloudberry Clean Energy som steg 5,0 prosent 15,10 kroner på overtakelse av to vannkraftverk , mens et innsidekjøp bidro til å løfte Awilco LNG 4,9 prosent til 2,35 kroner.

Kreftaksje kraftig ned

I andre enden stupte SeaBird Exploration 26 prosent til 4,80 kroner etter at selskapet onsdag kveld meldte om en kapitalinnhenting på 30 millioner kroner.

Aksjen var én av bare tre som falt mer enn nevnte MPC Container Ships. BW Ideol trakk ned 12 prosent til 35,21 kroner, mens kreftselskapet Nordic Nanovector endte ned 12,1 prosent til 22,90 kroner etter å ha ansatt en ny midlertidig administrerende direktør.