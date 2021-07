Bjellesau-kjøp sender aksje rett opp – container-aksje faller tungt

Equinor stiger 0,44 prosent til 185,82 kroner, mens Aker BP er opp 0,25 prosent til 28130 kroner.

Rødt

Fredag morgen melder MPC Container Ships at storeierne Star Spike Limited og Pilgrim Global har solgt 25 millioner aksjer til en kurs på 22 kroner. Nyheten sender aksjen ned 13,42 prosent til 22,25 kroner, som dagens mest omsatte.

Etter salget eier Star 18,2 prosent av selskapet, mens Pilgrim Global sitter på 4,8 prosent.

Også kryptoaksjen Harmonychain faller tungt. Natt til tirsdag ble det kjent at datterselskapet Lokotech har fått indikasjoner som tilsier at effektiviteten på chipene som skal brukes til kryptovaluta-mining er langt lavere enn antatt, noe som sendte aksjen rett ned over 50 prosent.

Harmonychain-aksjen faller fredag morgen 9,72 prosent til 0,55 kroner.

Blant tungvekterne svekkes Rec Silicon 5,52 prosent til 17,96 kroner, mens Norwegian er ned 3,82 prosent til 11,34 kroner.

Teknologiselskapet Zaptec økte ordreinngangen med 150 prosent i andre kvartal. Aksjen faller likevel 2,13 prosent til 45,00 kroner.

Opptur

Jan Haudemann-Andersens selskap, Datum, har lastet opp med enda flere aksjer i Techstep. Aksjen stiger nå 11,63 prosent til 4,80 kroner.

Fredag morgen ble det kjent at Seadrill New Finance har med seg nesten 80 prosent av kreditorene i en omfattende restrukturering. Seadrill-aksjen er nå opp 1,61 prosent til 3,15 kroner, mens har på det meste i dag vært omsatt for 3,74 kroner.

All handel i Aker Solutions ble fredag formiddag stanset i vente av nyheter fra selskapet. Aksjen hadde i forkant av dette steget 3,41 prosent til 16,70 kroner.